Methanol Chemicals Company Bearer stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Methanol Chemicals Company Bearer hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,10 SAR. Im Vorjahresquartal hatten -2,700 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Methanol Chemicals Company Bearer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 124,7 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 167,9 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at