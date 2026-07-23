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23.07.2026 06:31:29
Methaq Real Estate Investment stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Methaq Real Estate Investment hat am 21.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 JOD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Methaq Real Estate Investment ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 JOD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 466,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,2 Millionen JOD umgesetzt, gegenüber 0,0 Millionen JOD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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