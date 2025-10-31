Methaq Real Estate Investment verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Methaq Real Estate Investment stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 JOD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,010 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Methaq Real Estate Investment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen JOD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 366,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,1 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at