Methode Electronics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Methode Electronics hat am 03.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,28 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,62 Prozent zurück. Hier wurden 246,9 Millionen USD gegenüber 292,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at