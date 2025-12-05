|
Methode Electronics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Methode Electronics hat am 03.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,28 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,62 Prozent zurück. Hier wurden 246,9 Millionen USD gegenüber 292,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
