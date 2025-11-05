Metisa Metalurgica Timboense: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Metisa Metalurgica Timboense lud am 03.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,52 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,67 BRL je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Metisa Metalurgica Timboense im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 154,0 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 152,6 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

