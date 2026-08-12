Metisa Metalurgica Timboense gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Metisa Metalurgica Timboense hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,70 BRL. Im letzten Jahr hatte Metisa Metalurgica Timboense einen Gewinn von 1,26 BRL je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,38 Prozent zurück. Hier wurden 133,3 Millionen BRL gegenüber 153,9 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at