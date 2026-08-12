|
12.08.2026 06:31:29
Metisa Metalurgica Timboense gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Metisa Metalurgica Timboense hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,70 BRL. Im letzten Jahr hatte Metisa Metalurgica Timboense einen Gewinn von 1,26 BRL je Aktie eingefahren.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,38 Prozent zurück. Hier wurden 133,3 Millionen BRL gegenüber 153,9 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!