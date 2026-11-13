METISA METALURGICA TIMBOENSE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

METISA METALURGICA TIMBOENSE hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 BRL. Im Vorjahresviertel hatte METISA METALURGICA TIMBOENSE 1,38 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 127,9 Millionen BRL – das entspricht einem Minus von 16,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,0 Millionen BRL in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at