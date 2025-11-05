METISA METALURGICA TIMBOENSE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

METISA METALURGICA TIMBOENSE hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 1,38 BRL gegenüber 1,52 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 154,0 Millionen BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 152,6 Millionen BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at