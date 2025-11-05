|
05.11.2025 06:31:28
METISA METALURGICA TIMBOENSE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
METISA METALURGICA TIMBOENSE hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 1,38 BRL gegenüber 1,52 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 154,0 Millionen BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 152,6 Millionen BRL umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!