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12.08.2026 06:31:29
METISA METALURGICA TIMBOENSE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
METISA METALURGICA TIMBOENSE hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 BRL gegenüber 1,15 BRL im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 133,3 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 13,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 153,9 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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