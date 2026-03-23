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23.03.2026 06:31:29
METISA METALURGICA TIMBOENSE präsentierte Quartalsergebnisse
METISA METALURGICA TIMBOENSE hat am 20.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 1,03 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,05 BRL je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,25 Prozent zurück. Hier wurden 109,3 Millionen BRL gegenüber 119,2 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum generiert.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,53 BRL beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,34 BRL je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,44 Prozent auf 532,60 Millionen BRL aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 505,10 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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