Metisa Metalurgica Timboense: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Metisa Metalurgica Timboense hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Metisa Metalurgica Timboense hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,13 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,15 BRL je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Metisa Metalurgica Timboense mit einem Umsatz von insgesamt 109,3 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,2 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 8,25 Prozent verringert.

In Sachen EPS wurden 4,99 BRL je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Metisa Metalurgica Timboense 3,67 BRL je Aktie eingenommen.

Der Jahresumsatz wurde auf 532,60 Millionen BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 505,10 Millionen BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at