Metisa Metalurgica Timboense: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Metisa Metalurgica Timboense hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 BRL. Im Vorjahresviertel hatte Metisa Metalurgica Timboense 1,52 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 127,9 Millionen BRL, gegenüber 154,0 Millionen BRL im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,93 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at