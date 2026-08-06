MetLife Aktie
WKN: 934623 / ISIN: US59156R1086
|
06.08.2026 07:29:32
MetLife Authorized To Repurchase $3 Bln Of Stock
(RTTNews) - MetLife, Inc. (MET), an insurance and assets management service provider, said it has been authorized by the board to buy back $3 billion worth shares.
The new authorization is incremental to the approximately $400 million remaining under the company's prior authorization announced in April 2025.
Commenting on the latest share repurchase, MetLife President and CEO Michel Khalaf said, "This new share repurchase authorization reflects our confidence in MetLife's long-term outlook and continued ability to generate capital."
On the NYSE, the shares closed Wednesday's trading 0.14 percent higher at $96.26.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MetLife Inc.
|
06.08.26
|S&P 500-Wert MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MetLife von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.08.26
|Ausblick: MetLife informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.08.26
|dailyAktien: MetLife – Kurzfristig überhitzt (NewsTool)
|
03.08.26
|dailyAktien: MetLife – Kurzfristig überhitzt (NewsTool)
|
30.07.26
|S&P 500-Titel MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MetLife von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.07.26
|S&P 500-Titel MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MetLife von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
23.07.26
|dailyAktien: MetLife – Aufwärtstrend bestätigt (NewsTool)
|
23.07.26
|dailyAktien: MetLife – Aufwärtstrend bestätigt (NewsTool)
Analysen zu MetLife Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MetLife Inc.
|83,92
|-2,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.