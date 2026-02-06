MetLife: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MetLife hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MetLife ein EPS von 1,78 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat MetLife im vergangenen Quartal 23,81 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MetLife 18,67 Milliarden USD umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,71 USD, nach 5,94 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Geschäftsjahr hat MetLife mit einem Umsatz von insgesamt 77,08 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 70,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,59 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at