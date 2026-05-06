MetLife Inc. Q1 Profit Climbs

(RTTNews) - MetLife Inc. (MET) announced earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $1.14 billion, or $1.74 per share. This compares with $879 million, or $1.28 per share, last year.

Excluding items, MetLife Inc. reported adjusted earnings of $1.58 billion or $2.42 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.7% to $19.07 billion from $18.56 billion last year.

MetLife Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.14 Bln. vs. $879 Mln. last year. -EPS: $1.74 vs. $1.28 last year. -Revenue: $19.07 Bln vs. $18.56 Bln last year.