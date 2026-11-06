MetLife informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MetLife hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 3,67 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 20,52 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MetLife 17,36 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at