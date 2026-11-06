Metlife legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Metlife hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 BRL je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 105,43 Milliarden BRL gegenüber 94,60 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at