MetLife mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MetLife gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,57 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,07 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at