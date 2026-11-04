MetLife Aktie

MetLife ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 934623 / ISIN: US59156R1086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.11.2026 22:55:51

MetLife Q3 Net Income Rises As Revenue Grows

(RTTNews) - MetLife, Inc. (MET) on Wednesday, reported higher net income for the third quarter of 2026 compared with the same period a year earlier, supported by growth in total revenues.

Net income attributable to MetLife increased to $2.397 billion from $896 million in the third quarter of 2025. Net income available to common shareholders rose to $2.351 billion from $818 million. Total revenues increased 18 percent to $20.522 billion from $17.361 billion.

Premiums climbed to $11.818 billion from $10.555 billion, while net investment income rose to $6.198 billion from $6.089 billion. Total expenses increased to $17.522 billion from $16.151 billion.

MET is currently trading after house at $104.92 up $2.03 or 1.97 percentage

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MetLife Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu MetLife Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MetLife Inc. 91,64 2,14% MetLife Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Schwere Niederlage für Trump: ATX letztendlich stark -- DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen deutlich höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch deutlich in Grün. Die US-Börsen verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen