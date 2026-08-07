MetLife vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MetLife hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 19,15 Milliarden USD gegenüber 17,34 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at