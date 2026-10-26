METRO vz. Aktie
WKN DE: BFB002 / ISIN: DE000BFB0027
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26.10.2026 20:27:00
Metro: Großhändler distanziert sich von Tochter in Russland
Mehr elf Millionen Euro will die russische Metro-Tochter an eine Kriegsorganisation überwiesen haben. Nun bezieht der Großhändler Stellung: Aufgrund der Zwangsverwaltung sei die Spende weder abgestimmt noch gebilligt worden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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