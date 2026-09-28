METRO Aktie

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WKN DE: BFB001 / ISIN: DE000BFB0019

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28.09.2026 17:40:00

Metro: Russland stellt deutschen Großhändler unter Zwangsverwaltung

Metro blieb anders als viele andere internationale Konzerne auch nach dem russischen Überfall auf die Ukraine in Russland. Nun verliert das Unternehmen das Geschäft in dem Land.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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