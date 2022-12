METRO-Aktie fester Baader Bank belässt METRO auf 'Reduce'

Rezessionsängste belasteten die kurzfristigen Aussichten des Handelskonzerns, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel von METRO reflektiere höhere Bewertungsmultiplikatoren und seine angehobenen Gewinnprognosen für 2022/23.

Die METRO-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,38 Prozent auf 9,14 Euro.

