METRO vz. Aktie
WKN DE: BFB002 / ISIN: DE000BFB0027
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04.08.2026 08:00:15
Metro Bank customer fights for £14,000 refund after AI-linked fraud
Lender was told money was being taken without authorisation, with cash used to buy credits for Claude chatbotA Metro Bank customer has told of his fight to get more than £14,000 back after its systems failed to stop a fraud involving the AI chatbot Claude.Zoli Rutter, a businessman from Sussex, had a total of £14,244 taken from his bank account. The scam involved fraudsters buying credits to use Claude. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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