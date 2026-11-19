Metro lud am 18.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,96 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Metro 1,01 CAD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,18 Milliarden CAD – ein Plus von 1,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Metro 5,11 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 4,19 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,65 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Metro im vergangenen Geschäftsjahr 22,55 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Metro 22,01 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at