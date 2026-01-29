|
29.01.2026 06:31:29
Metro Brands: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Metro Brands ließ sich am 27.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Metro Brands die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,71 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,48 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 8,11 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Metro Brands 7,03 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!