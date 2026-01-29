Metro Brands: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Metro Brands ließ sich am 27.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Metro Brands die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,71 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,48 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 8,11 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Metro Brands 7,03 Milliarden INR umgesetzt.

