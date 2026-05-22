Metro Brands: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Metro Brands ließ sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Metro Brands die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 4,28 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Metro Brands noch ein Gewinn pro Aktie von 3,48 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,26 Prozent auf 7,73 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 15,10 INR beziffert. Im Vorjahr waren 12,89 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Metro Brands in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,64 Milliarden INR im Vergleich zu 25,07 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at