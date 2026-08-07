Metro Brands vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Metro Brands ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Metro Brands die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 3,44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,62 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 7,20 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,28 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 3,81 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 7,29 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at