Metro gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Metro hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,01 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Metro im vergangenen Quartal 6,97 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Metro 6,87 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at