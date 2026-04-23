Metro Land A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Metro Land A hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -1,25 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,390 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1677,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,16 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 290,3 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,990 CNY vermeldet. Im Vorjahr waren -1,860 CNY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Metro Land A 5,71 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 303,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,41 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at