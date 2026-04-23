|
23.04.2026 06:31:29
Metro Land A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Metro Land A hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei -1,25 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,390 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1677,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,16 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 290,3 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,990 CNY vermeldet. Im Vorjahr waren -1,860 CNY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Metro Land A 5,71 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 303,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,41 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.