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12.08.2026 06:31:29
Metro Land A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Metro Land A hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,31 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Metro Land A im vergangenen Quartal 3,02 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1793,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Metro Land A 159,6 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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