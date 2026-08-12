Metro Land A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Metro Land A hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,31 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Metro Land A im vergangenen Quartal 3,02 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1793,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Metro Land A 159,6 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at