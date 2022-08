Metro Österreich trennt sich von AGM Standort Bludenz

Metro Cash & Carry Österreich GmbH (Metro) und ihre Tochtergesellschaft C & C Abholgroßmärkte (AGM) veräußern den AGM-Großmarkt Bludenz an Eurogast Grissemann, um eine kartellrechtliche Auflage zu erfüllen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde nun von den beteiligten Unternehmen unterzeichnet. Das Closing wird im Herbst angestrebt. Allerdings muss das Kartellgericht dem Verkauf noch zustimmen.

METRO Österreich verkauft den Standort der AGM Bludenz samt operativem Geschäft an einen Wettbewerber. Das heißt die Liegenschaft, die Mitarbeiter und Kunden werden vom Käufer bei Closing übernommen.

Eurogast Grissemann ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Zams (Tirol). Mit dem Standort in Vorarlberg schließt Eurogast eine für das Unternehmen wichtige Lücke. "Wir freuen uns ganz besonders nun in Vorarlberg, jenem Bundesland mit einer qualitativ sehr hochwertigen Gastronomie und Hotellerie sowie Vorreiter in vielen Bereichen, mit einem eigenen Standort präsent zu sein", bekräftigt Thomas Walser, Geschäftsführer Eurogast Grissemann den Schritt, den AGM Standort Bludenz, unter Vorbehalt des positiven Abschlusses der Geeignetheitsprüfung, zu übernehmen. "Wir bedanken uns bei den Kolleginnen und Kollegen in Bludenz und wünschen Eurogast Grissemann sowie dem gesamten Team in Bludenz alles Gute", schließt METRO CEO Xavier Plotitza.

METRO betreibt in Österreich derzeit 21 Großmärkte - 12 unter der Marke METRO und 9 unter der Marke AGM.

