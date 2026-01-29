|
Metro präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Metro gab am 27.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Metro ein EPS von 1,17 CAD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 5,29 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,12 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
