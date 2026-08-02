METRO vz. Aktie

METRO vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BFB002 / ISIN: DE000BFB0027

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02.08.2026 09:00:00

Metro should abandon the retail business and focus on building condos

No need to try new formats; build homes to get back to profitabilityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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