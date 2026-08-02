METRO vz. Aktie
WKN DE: BFB002 / ISIN: DE000BFB0027
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02.08.2026 09:00:00
Metro should abandon the retail business and focus on building condos
No need to try new formats; build homes to get back to profitabilityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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