Metro Systems hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Metro Systems hat am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,04 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Metro Systems 0,230 THB je Aktie eingenommen.

Metro Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,94 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,37 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,470 THB beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,710 THB je Aktie erzielt worden.

Metro Systems hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 9,17 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 8,93 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

