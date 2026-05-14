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14.05.2026 06:31:29
Metro Systems hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Metro Systems veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Metro Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,320 THB je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Metro Systems in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,41 Milliarden THB im Vergleich zu 3,19 Milliarden THB im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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