Metro Systems vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Metro Systems hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,050 THB je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Metro Systems in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,76 Milliarden THB im Vergleich zu 1,98 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at