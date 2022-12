Metro verkauft Indien-Geschäft an Reliance-Konzern

Frankfurt (Reuters) - Der Großhandelskonzern Metro verkauft sein Geschäft in Indien an den indischen Reliance-Konzern.

Die Transaktion, die im März 2023 abgeschlossen sein solle, bewerte Metro Indien mit einem Eigenkapitalwert von umgerechnet 300 Millionen Euro, teilten die Düsseldorfer am Mittwoch mit. Erwartet würde ein Transaktionsgewinn von 150 Millionen Euro. Verkauft würden die 31 Metro-Märkte in Indien sowie das Immobilienportfolio, das sechs Märkte umfasse. Der Konzern könne sich nun "auf die Beschleunigung des Wachstums im übrigen Länderportfolio konzentrieren", erklärte Metro-Chef Steffen Greubel. Aufgrund der Marktdynamik wären erhebliche Investitionen erforderlich gewesen, um das Geschäft in Indien weiter auszubauen.

Ein Verkauf hatte sich zuletzt abgezeichnet. Erst in der vergangenen Woche hatte Greubel von "fortgeschrittenen Gesprächen" berichtet. Metro Indien hatte dem Konzern zufolge im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von 926 Millionen Euro erzielt. Analysten hatten mit einem Unternehmenswert von rund 500 Millionen Euro gerechnet. Der Konzern war dort seit 2003 aktiv, er versorgte mit seinen Märkten in 21 Städten vor allem Restaurants und kleinere Geschäfte, die das Rückgrat des Einzelhandels bilden. Reliance könnte sein Geschäft im Heimatmarkt mit einer Übernahme nun weiter ausbauen.

(Bericht von Myria Mildenberger, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)