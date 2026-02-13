METRO vz präsentierte Quartalsergebnisse

METRO vz hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,210 EUR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat METRO vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,80 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,57 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at