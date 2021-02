Metro will sich aktiv an Branchenkonsolidierung beteiligen

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Metro AG will sich aktiv an der Konsolidierung der stark fragmentierten Branche beteiligen. Der Lebensmittelgroßhändler sehe sich finanziell aufgrund der jüngsten Stärkung seiner Bilanz in der Lage dazu, so Co-CEO und CFO Christian Baier auf der virtuellen Hauptversammlung. Der MDAX-Konzern habe sich in den vergangenen Jahren "konsequent entschuldet", unter anderem durch den Verkauf der Einzelshandelsaktivitäten Real und der Mehrheitsbeteiligung Metro China. Beides zusammen habe einen Nettomittelzufluss von 2 Milliarden Euro generiert. Zudem liefere ein Effizienzprogramm in der Metro-Hauptverwaltung jährlich einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag an Einsparungen, so Baier.

"Metro kann und wird durch gezielte Kooperationen oder durch Übernahmen die Belieferungskapazitäten und Reichweiten ausbauen", so der Co-CEO. "Sie können also weitere Schritte in diese Richtung erwarten."

Die jüngsten Übernahmen regionaler Unternehmen in Portugal und Spanien sowie die Beteiligung an einem Fischlieferanten in Frankreich seien dafür wichtige Belege, die strategische Kooperation mit dem internationalen IT-Dienstleister Wipro werde die Partnerschaft mit den Kunden stärken.

Baier führt zusammen mit Co-CEO und COO Rafael Gasset seit Januar den Düsseldorfer Konzern interimistisch. Zum 1. Mai 2021 bekommt Metro mit Steffen Greubel einen neuen CEO, der künftig die Strategie verantworten wird.

