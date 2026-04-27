Metrocity Bankshares hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Metrocity Bankshares hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,630 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Metrocity Bankshares im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 77,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 57,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at