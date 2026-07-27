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27.07.2026 06:31:29
Metrocity Bankshares präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Metrocity Bankshares präsentierte in der am 24.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,76 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,650 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 59,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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