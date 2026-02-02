Metrocity Bankshares veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Metrocity Bankshares hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,68 USD. Im letzten Jahr hatte Metrocity Bankshares einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 59,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69,4 Millionen USD ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,64 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,52 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Metrocity Bankshares 251,99 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,80 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 235,94 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at