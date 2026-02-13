Metroglobal: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Metroglobal präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,78 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,77 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Metroglobal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 648,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 567,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at