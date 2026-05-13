Metroglobal gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Metroglobal hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,85 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -3,090 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Metroglobal 367,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 435,6 Millionen INR umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 17,91 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 7,66 INR erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,68 Prozent auf 2,36 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at