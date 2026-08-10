Metroglobal: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Metroglobal hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,02 INR, nach 3,22 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 813,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 646,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at