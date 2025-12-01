Metron Capital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Metron Capital lud am 28.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Metron Capital ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,3 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at