Metron Capital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Metron Capital lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Metron Capital ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 41,38 Prozent auf 0,2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,3 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at