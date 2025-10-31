|
Metron Capital vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Metron Capital präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Metron Capital im vergangenen Quartal 0,4 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 65,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Metron Capital 0,2 Millionen CAD umsetzen können.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 CAD. Im Vorjahr hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,68 Prozent auf 1,41 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,36 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
