Metron Capital zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Metron Capital hat am 28.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Auf der Umsatzseite hat Metron Capital im vergangenen Quartal 0,6 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Metron Capital 0,5 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at